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سعر Freya the Chainbreaker (FREYA) المباشر لليوم هو USD 0.01263526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M . يتم تحديث سعر FREYA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Freya the Chainbreaker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.57K - تغيير سعر Freya the Chainbreaker خلال اليوم هو -10.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 229.48M

أداء سعر Freya the Chainbreaker (FREYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ -0.00150224590729961 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ +0.0003340510 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ -0.0071479472 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ +0.0110837744299208663 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00150224590729961 -10.62% 30 يوم $ +0.0003340510 +2.64% 60 يوم $ -0.0071479472 -56.57% 90 يوم $ +0.0110837744299208663 +714.40%

تحليل سعر Freya the Chainbreaker (FREYA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Freya the Chainbreaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01173904$ 0.01173904 $ 0.01173904 24 ساعة مرتفع $ 0.01491687$ 0.01491687 $ 0.01491687 عالية طوال الوقت $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 تغير السعر (1 ساعة) +1.96% تغير السعر (1يوم) -10.62% تغير السعر (7 أيام) -16.57%

معلومات سوق Freya the Chainbreaker (FREYA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: