سعر Freya the Chainbreaker (FREYA)
سعر Freya the Chainbreaker (FREYA) المباشر لليوم هو USD 0.01263526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M. يتم تحديث سعر FREYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freya the Chainbreaker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.57K
- تغيير سعر Freya the Chainbreaker خلال اليوم هو -10.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 229.48M
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خلال اليوم، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ -0.00150224590729961 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ +0.0003340510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ -0.0071479472 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freya the Chainbreaker مقابل USD هو $ +0.0110837744299208663 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00150224590729961
|-10.62%
|30 يوم
|$ +0.0003340510
|+2.64%
|60 يوم
|$ -0.0071479472
|-56.57%
|90 يوم
|$ +0.0110837744299208663
|+714.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freya the Chainbreaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.96%
-10.62%
-16.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Freya is an AI agent in game with official endorsement from the team. Tryout the game (in alpha-test) through “website” button! You can talk to Freya anywhere on Twitter by simply tagging her, and she will be provide her witty insights ;) 33.33% of supply burnt? Yes, dev bought up the supply and burnt them! An 3% supply has been sent to “Freya Foundation” multisig shared with Starfall Chronicles Team, for Freya’s ongoing development. “Sunflower, set sail!”
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