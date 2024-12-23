احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FREYA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FREYA.

سعر Freya by Virtuals (FREYA) المباشر لليوم هو USD 0.00117743 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 783.29K . يتم تحديث سعر FREYA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Freya by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.69K - تغيير سعر Freya by Virtuals خلال اليوم هو +3.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 665.25M

أداء سعر Freya by Virtuals (FREYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freya by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Freya by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Freya by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Freya by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Freya by Virtuals (FREYA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Freya by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00107733$ 0.00107733 $ 0.00107733 24 ساعة مرتفع $ 0.00122899$ 0.00122899 $ 0.00122899 عالية طوال الوقت $ 0.00348368$ 0.00348368 $ 0.00348368 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +3.45% تغير السعر (7 أيام) -17.36%

معلومات سوق Freya by Virtuals (FREYA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: