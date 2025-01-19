سعر Fresco (FRESCO)
سعر Fresco (FRESCO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRESCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fresco الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.04
- تغيير سعر Fresco خلال اليوم هو -2.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fresco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fresco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fresco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fresco مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.42%
|30 يوم
|$ 0
|-15.32%
|60 يوم
|$ 0
|-1.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fresco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.42%
-2.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fresco is a community-driven meme token built on the ERC20 network, designed to engage and entertain its users.
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