سعر FRENZ (FRENZ)
سعر FRENZ (FRENZ) المباشر لليوم هو USD 0.00416822. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRENZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRENZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.68
- تغيير سعر FRENZ خلال اليوم هو -2.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FRENZ مقابل USD هو $ -0.000105205902069437 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRENZ مقابل USD هو $ -0.0006930678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRENZ مقابل USD هو $ -0.0018768290 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRENZ مقابل USD هو $ -0.0019328199586492285 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105205902069437
|-2.46%
|30 يوم
|$ -0.0006930678
|-16.62%
|60 يوم
|$ -0.0018768290
|-45.02%
|90 يوم
|$ -0.0019328199586492285
|-31.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRENZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
-2.46%
+22.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FrenZ is an embodiment of the full out degenerate, a crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. In the underground party scene on the blockchain, where the faint-hearted dare not tread, $FrenZ, the ultimate party frog, has leapt onto the scene with a swagger that demands infinite chaos. FrenZ is an embodiment of the full out degenerate we all know we can be, a full-blown crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. He is hell-bent on turning the meme world upside down. Think of the wildest bash you've never been cool enough to attend, then imagine it on steroids—that's just Tuesday for $FrenZ.
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