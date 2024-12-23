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سعر Frens of Elon (FRENS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 975.52K . يتم تحديث سعر FRENS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frens of Elon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.68K - تغيير سعر Frens of Elon خلال اليوم هو +6.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Frens of Elon (FRENS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frens of Elon (FRENS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frens of Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01529328$ 0.01529328 $ 0.01529328 تغير السعر (1 ساعة) +1.14% تغير السعر (1يوم) +6.67% تغير السعر (7 أيام) -55.13%

معلومات سوق Frens of Elon (FRENS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: