سعر Frens of Elon (FRENS)
سعر Frens of Elon (FRENS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 975.52K. يتم تحديث سعر FRENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frens of Elon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.68K
- تغيير سعر Frens of Elon خلال اليوم هو +6.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frens of Elon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frens of Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.14%
+6.67%
-55.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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