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سعر Fren Pepe (FREPE) المباشر لليوم هو USD 0.01017284 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FREPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fren Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.15 - تغيير سعر Fren Pepe خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fren Pepe (FREPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ -0.0017242282 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ -0.0002559344 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ -0.000762557900030173 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0017242282 -16.94% 60 يوم $ -0.0002559344 -2.51% 90 يوم $ -0.000762557900030173 -6.97%

تحليل سعر Fren Pepe (FREPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fren Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.419958$ 0.419958 $ 0.419958 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Fren Pepe (FREPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: