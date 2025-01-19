سعر Fren Pepe (FREPE)
سعر Fren Pepe (FREPE) المباشر لليوم هو USD 0.01017284. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FREPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fren Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.15
- تغيير سعر Fren Pepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FREPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FREPE.
خلال اليوم، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ -0.0017242282 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ -0.0002559344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fren Pepe مقابل USD هو $ -0.000762557900030173 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0017242282
|-16.94%
|60 يوم
|$ -0.0002559344
|-2.51%
|90 يوم
|$ -0.000762557900030173
|-6.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fren Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frepe is here to unite degens everywhere.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FREPE إلى AUD
A$0.0163782724
|1 FREPE إلى GBP
￡0.0083417288
|1 FREPE إلى EUR
€0.0098676548
|1 FREPE إلى USD
$0.01017284
|1 FREPE إلى MYR
RM0.04577778
|1 FREPE إلى TRY
₺0.3604237212
|1 FREPE إلى JPY
¥1.5897097068
|1 FREPE إلى RUB
₽1.0426143716
|1 FREPE إلى INR
₹0.8807644872
|1 FREPE إلى IDR
Rp166.7678421696
|1 FREPE إلى PHP
₱0.595619782
|1 FREPE إلى EGP
￡E.0.512711136
|1 FREPE إلى BRL
R$0.062054324
|1 FREPE إلى CAD
C$0.0146488896
|1 FREPE إلى BDT
৳1.23600006
|1 FREPE إلى NGN
₦15.8455207692
|1 FREPE إلى UAH
₴0.4283782924
|1 FREPE إلى VES
Bs0.54933336
|1 FREPE إلى PKR
Rs2.8359843352
|1 FREPE إلى KZT
₸5.3995400152
|1 FREPE إلى THB
฿0.3498439676
|1 FREPE إلى TWD
NT$0.3345847076
|1 FREPE إلى CHF
Fr0.0092572844
|1 FREPE إلى HKD
HK$0.0791446952
|1 FREPE إلى MAD
.د.م0.1021353136