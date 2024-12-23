سعر Freeway (FWT)
سعر Freeway (FWT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 349.17K. يتم تحديث سعر FWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freeway الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.81K
- تغيير سعر Freeway خلال اليوم هو -12.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.78B
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خلال اليوم، كان سعر Freeway مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freeway مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freeway مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freeway مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.79%
|30 يوم
|$ 0
|-15.67%
|60 يوم
|$ 0
|-4.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freeway: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-12.79%
-1.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FreewayTokens (FWT) are the native utility tokens for Freeway - Freeway is on a mission to revolutionise the financial services industry by making finance more rewarding for everyone.
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