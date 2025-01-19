سعر Freela (FREL)
سعر Freela (FREL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FREL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freela الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.29K
- تغيير سعر Freela خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Freela مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freela مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freela مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freela مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|+4.64%
|60 يوم
|$ 0
|+12.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freela: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-0.59%
-8.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Freela is a first of its kind Defi powered and self governing DAO designed to act as a decentralised broad platform for freelancing transactions. It provides a platform for both B2B (Business to Business) and P2P (Peer to Peer) commission free transactions with its intuitive user interface matching skilled freelancers for the job postings worldwide. It brings in a unique innovative model with professional mediation and thus ensuring a win win transaction between the employer and employee, ensuring best quality work for the employer and best remuneration for the employee.
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