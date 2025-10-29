معلومات سعر FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) في (USD)

سعر FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIGHTX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIGHTX على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIGHTX +1.06% على مدار الساعة الماضية، +1.50% على مدار 24 ساعة، و +6.55% في آخر 7 أيام.

معلومات سوق FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

القيمة السوقية الحالية لـ FreeInnovGovHopeThrstX هي $ 6.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIGHTX يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999914913.72. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.06K.