سعر Freedomcoin (FREED)
سعر Freedomcoin (FREED) المباشر لليوم هو USD 0.01919597. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FREED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freedomcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 340.35
- تغيير سعر Freedomcoin خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Freedomcoin مقابل USD هو $ -0.00140199275052839 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freedomcoin مقابل USD هو $ -0.0092247328 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freedomcoin مقابل USD هو $ +0.0158818875 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freedomcoin مقابل USD هو $ +0.008149641053531052 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00140199275052839
|-6.80%
|30 يوم
|$ -0.0092247328
|-48.05%
|60 يوم
|$ +0.0158818875
|+82.74%
|90 يوم
|$ +0.008149641053531052
|+73.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freedomcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-6.80%
-2.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Freedomcoin (FREED) describes itself as a cryptocurrency supporting its conservative followers and Patriots. Freedomcoin's crowdfunding blockchain provides funding and recognition for Patriots utilizing PatriotNodes and PoS mining.
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