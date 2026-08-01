سعر Freedom of Money اليوم

السعر المباشر لمشروع Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) اليوم هو $ 0.00419106، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FREEDOM OF MONEY الحالي إلى USD هو $ 0.00419106 لكل FREEDOM OF MONEY.

يحتل Freedom of Money حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,191,001، مع عرض متداول قدره 1.00B FREEDOM OF MONEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FREEDOM OF MONEY بين $ 0.0041351 (أدنى) و$ 0.00440105 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02165553، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00291554.

على المدى القصير، تحرك FREEDOM OF MONEY بمقدار +0.54% خلال الساعة الماضية و-2.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 587.71K.

معلومات سوق Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

القيمة السوقية $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M الحجم (24 ساعة) $ 587.71K$ 587.71K $ 587.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Freedom of Money هي $ 4.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 587.71K. العرض المتداول لـ FREEDOM OF MONEY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.19M.