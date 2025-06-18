سعر FreeDogs (FREEDOG)
سعر FreeDogs (FREEDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00541145. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FREEDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FreeDogs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FreeDogs خلال اليوم هو +43.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FreeDogs مقابل USD هو $ +0.00165297 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FreeDogs مقابل USD هو $ +0.0261021507 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FreeDogs مقابل USD هو $ +0.0509347920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FreeDogs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00165297
|+43.98%
|30 يوم
|$ +0.0261021507
|+482.35%
|60 يوم
|$ +0.0509347920
|+941.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FreeDogs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.63%
+43.98%
+164.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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₹0.4674951655
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