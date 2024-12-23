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سعر FREE Shayne Coplan (EAGLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 405.48K . يتم تحديث سعر EAGLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FREE Shayne Coplan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.63K - تغيير سعر FREE Shayne Coplan خلال اليوم هو -7.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر FREE Shayne Coplan (EAGLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FREE Shayne Coplan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FREE Shayne Coplan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FREE Shayne Coplan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FREE Shayne Coplan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.28% 30 يوم $ 0 -76.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FREE Shayne Coplan (EAGLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FREE Shayne Coplan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00535863$ 0.00535863 $ 0.00535863 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -7.28% تغير السعر (7 أيام) -32.78%

معلومات سوق FREE Shayne Coplan (EAGLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: