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سعر Freddy Fazbear ($FRED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $FRED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Freddy Fazbear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.39 - تغيير سعر Freddy Fazbear خلال اليوم هو +7.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Freddy Fazbear ($FRED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.84% 30 يوم $ 0 -18.00% 60 يوم $ 0 -36.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Freddy Fazbear ($FRED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Freddy Fazbear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +7.84% تغير السعر (7 أيام) +16.00%

معلومات سوق Freddy Fazbear ($FRED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: