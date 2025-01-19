سعر Freddy Fazbear ($FRED)
سعر Freddy Fazbear ($FRED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $FRED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freddy Fazbear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.39
- تغيير سعر Freddy Fazbear خلال اليوم هو +7.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freddy Fazbear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.84%
|30 يوم
|$ 0
|-18.00%
|60 يوم
|$ 0
|-36.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freddy Fazbear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+7.84%
+16.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FRED 🐻 Freddy Fazbear Tired of getting rugged? Tired of missing out on that 1000x? Join the safu movement now. Fred is owned & ran by a based team, liquidity burnt, non-mutable, and more. (DrW63uNnUuHs9n1UCbqu7xJYHg8be4mbPWcNadmr2gYw) *RUG PROOF✅ CMC Listing Applied 💚 Trending 📈 Dank Meme 🐻 Based Team 👨🏫 Marketing 👷♂️ Deep Liquidity 💴 Launched on Friday by OG dev (https://twitter.com/DuhrtyWzrd), on a moon mission to 10M. Fade at your own risk.
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