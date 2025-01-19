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سعر Freco Coin (FRECO) المباشر لليوم هو USD 0.00286903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FRECO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Freco Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.54 - تغيير سعر Freco Coin خلال اليوم هو +6.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Freco Coin (FRECO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.00016807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.0012509900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.0003996068 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.000010864156607095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016807 +6.22% 30 يوم $ +0.0012509900 +43.60% 60 يوم $ +0.0003996068 +13.93% 90 يوم $ +0.000010864156607095 +0.38%

تحليل سعر Freco Coin (FRECO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Freco Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0023975$ 0.0023975 $ 0.0023975 24 ساعة مرتفع $ 0.00291425$ 0.00291425 $ 0.00291425 عالية طوال الوقت $ 0.04203541$ 0.04203541 $ 0.04203541 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +6.22% تغير السعر (7 أيام) +66.81%

معلومات سوق Freco Coin (FRECO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: