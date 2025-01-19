سعر Freco Coin (FRECO)
سعر Freco Coin (FRECO) المباشر لليوم هو USD 0.00286903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRECO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freco Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.54
- تغيير سعر Freco Coin خلال اليوم هو +6.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.00016807 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.0012509900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.0003996068 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freco Coin مقابل USD هو $ +0.000010864156607095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016807
|+6.22%
|30 يوم
|$ +0.0012509900
|+43.60%
|60 يوم
|$ +0.0003996068
|+13.93%
|90 يوم
|$ +0.000010864156607095
|+0.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freco Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+6.22%
+66.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Freco is a meme coin with numerous tangible benefits and strong value. The special thing about Freco is our engaging and practical mobile platform for users. Inside the mobile app, you'll discover a variety of coins, from the biggest ones to the smaller ones. This gives users flexibility for investing and trading. Additionally, the Freco app also rewards users through masternodes and staking.
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¥0.4483433181
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₽0.2940468847
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₹0.2484006174
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C$0.0041314032
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