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سعر Freakoff (FREAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.94K . يتم تحديث سعر FREAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Freakoff الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.16 - تغيير سعر Freakoff خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Freakoff (FREAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.96% 30 يوم $ 0 -36.47% 60 يوم $ 0 -65.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Freakoff (FREAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Freakoff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00200655$ 0.00200655 $ 0.00200655 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) -33.31%

معلومات سوق Freakoff (FREAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: