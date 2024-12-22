سعر Freakoff (FREAK)
سعر Freakoff (FREAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.94K. يتم تحديث سعر FREAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freakoff الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.16
- تغيير سعر Freakoff خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freakoff مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-36.47%
|60 يوم
|$ 0
|-65.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freakoff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-0.96%
-33.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.
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