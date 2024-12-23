سعر Frax Price Index Share (FPIS)
سعر Frax Price Index Share (FPIS) المباشر لليوم هو USD 0.620568. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.61M. يتم تحديث سعر FPIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frax Price Index Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر Frax Price Index Share خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.56M
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خلال اليوم، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ -0.0116353163896073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ +0.1846560279 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ +0.2453909560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0116353163896073
|-1.84%
|30 يوم
|$ +0.1846560279
|+29.76%
|60 يوم
|$ +0.2453909560
|+39.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Price Index Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-1.84%
-22.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.
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