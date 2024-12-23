شعار Frax Price Index Share

سعر Frax Price Index Share (FPIS)

USD

مخطط سعر Frax Price Index Share (FPIS) المباشر

$0.620944
$0.620944$0.620944
-1.70%(1D)

سعر Frax Price Index Share (FPIS) لليوم

سعر Frax Price Index Share (FPIS) المباشر لليوم هو USD 0.620568. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.61M. يتم تحديث سعر FPIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frax Price Index Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر Frax Price Index Share خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.56M

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أداء سعر Frax Price Index Share (FPIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ -0.0116353163896073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ +0.1846560279 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ +0.2453909560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0116353163896073-1.84%
30 يوم$ +0.1846560279+29.76%
60 يوم$ +0.2453909560+39.54%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Frax Price Index Share (FPIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Price Index Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.612393
$ 0.612393$ 0.612393

$ 0.644809
$ 0.644809$ 0.644809

$ 14.2
$ 14.2$ 14.2

-0.62%

-1.84%

-22.08%

معلومات سوق Frax Price Index Share (FPIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 19.61M
$ 19.61M$ 19.61M

$ 1.12K
$ 1.12K$ 1.12K

31.56M
31.56M 31.56M

ما هو Frax Price Index Share ( FPIS )

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

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المصدر Frax Price Index Share (FPIS)

الموقع الرسمي

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عملة FPIS إلى العملات المحلية

1 FPIS إلى AUD
A$0.98670312
1 FPIS إلى GBP
0.49024872
1 FPIS إلى EUR
0.5895396
1 FPIS إلى USD
$0.620568
1 FPIS إلى MYR
RM2.792556
1 FPIS إلى TRY
21.83778792
1 FPIS إلى JPY
¥97.08165792
1 FPIS إلى RUB
63.78197904
1 FPIS إلى INR
52.71104592
1 FPIS إلى IDR
Rp10,009.15988904
1 FPIS إلى PHP
36.51422112
1 FPIS إلى EGP
￡E.31.57449984
1 FPIS إلى BRL
R$3.77305344
1 FPIS إلى CAD
C$0.88741224
1 FPIS إلى BDT
73.85379768
1 FPIS إلى NGN
960.62685264
1 FPIS إلى UAH
25.92112536
1 FPIS إلى VES
Bs31.648968
1 FPIS إلى PKR
Rs172.04006664
1 FPIS إلى KZT
324.56326968
1 FPIS إلى THB
฿21.21721992
1 FPIS إلى TWD
NT$20.24913384
1 FPIS إلى CHF
Fr0.55230552
1 FPIS إلى HKD
HK$4.82181336
1 FPIS إلى MAD
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