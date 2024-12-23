احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FPIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FPIS.

سعر Frax Price Index Share (FPIS) المباشر لليوم هو USD 0.620568 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.61M . يتم تحديث سعر FPIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frax Price Index Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K - تغيير سعر Frax Price Index Share خلال اليوم هو -1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.56M

أداء سعر Frax Price Index Share (FPIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ -0.0116353163896073 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ +0.1846560279 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ +0.2453909560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Price Index Share مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0116353163896073 -1.84% 30 يوم $ +0.1846560279 +29.76% 60 يوم $ +0.2453909560 +39.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frax Price Index Share (FPIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Price Index Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.612393$ 0.612393 $ 0.612393 24 ساعة مرتفع $ 0.644809$ 0.644809 $ 0.644809 عالية طوال الوقت $ 14.2$ 14.2 $ 14.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -1.84% تغير السعر (7 أيام) -22.08%

معلومات سوق Frax Price Index Share (FPIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: