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سعر Frax Price Index (FPI)

USD

مخطط سعر Frax Price Index (FPI) المباشر

$1.19
$1.19$1.19
+5.40%(1D)

سعر Frax Price Index (FPI) لليوم

سعر Frax Price Index (FPI) المباشر لليوم هو USD 1.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frax Price Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.91K
- تغيير سعر Frax Price Index خلال اليوم هو +5.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Frax Price Index (FPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.061339 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.1085033670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.0886628540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.0778552676577496 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.061339+5.43%
30 يوم$ +0.1085033670+9.12%
60 يوم$ +0.0886628540+7.45%
90 يوم$ +0.0778552676577496+7.00%

تحليل سعر Frax Price Index (FPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Price Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

+2.95%

+5.43%

+6.76%

معلومات سوق Frax Price Index (FPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.91K
$ 2.91K$ 2.91K

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ما هو Frax Price Index ( FPI )

The Frax Price Index is a protocol within the Frax ecosystem. The system will adjust every month according to an on-chain Consumer Price Index oracle so that holders of the FPI will increase their dollar-denominated value each month according to the reported CPI increase

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المصدر Frax Price Index (FPI)

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1 FPI إلى EUR
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1 FPI إلى MYR
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1 FPI إلى JPY
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1 FPI إلى RUB
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1 FPI إلى INR
103.0302
1 FPI إلى IDR
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