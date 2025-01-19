سعر Frax Price Index (FPI)
سعر Frax Price Index (FPI) المباشر لليوم هو USD 1.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frax Price Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.91K
- تغيير سعر Frax Price Index خلال اليوم هو +5.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.061339 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.1085033670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.0886628540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.0778552676577496 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.061339
|+5.43%
|30 يوم
|$ +0.1085033670
|+9.12%
|60 يوم
|$ +0.0886628540
|+7.45%
|90 يوم
|$ +0.0778552676577496
|+7.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Price Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.95%
+5.43%
+6.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Frax Price Index is a protocol within the Frax ecosystem. The system will adjust every month according to an on-chain Consumer Price Index oracle so that holders of the FPI will increase their dollar-denominated value each month according to the reported CPI increase
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