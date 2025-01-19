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سعر Frax Price Index (FPI) المباشر لليوم هو USD 1.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frax Price Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.91K - تغيير سعر Frax Price Index خلال اليوم هو +5.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Frax Price Index (FPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.061339 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.1085033670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.0886628540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Price Index مقابل USD هو $ +0.0778552676577496 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.061339 +5.43% 30 يوم $ +0.1085033670 +9.12% 60 يوم $ +0.0886628540 +7.45% 90 يوم $ +0.0778552676577496 +7.00%

تحليل سعر Frax Price Index (FPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Price Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.078$ 1.078 $ 1.078 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) +2.95% تغير السعر (1يوم) +5.43% تغير السعر (7 أيام) +6.76%

معلومات سوق Frax Price Index (FPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: