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سعر Frax Doge (FXD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FXD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frax Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.74 - تغيير سعر Frax Doge خلال اليوم هو +1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Frax Doge (FXD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.15% 30 يوم $ 0 -12.42% 60 يوم $ 0 +2.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frax Doge (FXD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.15% تغير السعر (7 أيام) +0.29%

معلومات سوق Frax Doge (FXD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: