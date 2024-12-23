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سعر Frax (FRAX) المباشر لليوم هو USD 0.993386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 645.61M . يتم تحديث سعر FRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.43M - تغيير سعر Frax خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 649.43M

أداء سعر Frax (FRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax مقابل USD هو $ +0.00064807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax مقابل USD هو $ -0.0040370213 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax مقابل USD هو $ -0.0026887978 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax مقابل USD هو $ -0.0033909588557734 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00064807 +0.07% 30 يوم $ -0.0040370213 -0.40% 60 يوم $ -0.0026887978 -0.27% 90 يوم $ -0.0033909588557734 -0.34%

تحليل سعر Frax (FRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.987119$ 0.987119 $ 0.987119 24 ساعة مرتفع $ 0.998302$ 0.998302 $ 0.998302 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.20%

معلومات سوق Frax (FRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: