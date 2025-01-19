سعر Frapped USDT (FUSDT)
سعر Frapped USDT (FUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.985168. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frapped USDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.42K
- تغيير سعر Frapped USDT خلال اليوم هو -7.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ -0.0845875875936814 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ +15.5721559176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ -0.1144035206 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ +0.91701474797539942 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0845875875936814
|-7.90%
|30 يوم
|$ +15.5721559176
|+1,580.66%
|60 يوم
|$ -0.1144035206
|-11.61%
|90 يوم
|$ +0.91701474797539942
|+1,345.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frapped USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-7.90%
-3.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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