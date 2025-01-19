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سعر Frapped USDT (FUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.985168 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frapped USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.42K - تغيير سعر Frapped USDT خلال اليوم هو -7.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Frapped USDT (FUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ -0.0845875875936814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ +15.5721559176 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ -0.1144035206 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frapped USDT مقابل USD هو $ +0.91701474797539942 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0845875875936814 -7.90% 30 يوم $ +15.5721559176 +1,580.66% 60 يوم $ -0.1144035206 -11.61% 90 يوم $ +0.91701474797539942 +1,345.52%

تحليل سعر Frapped USDT (FUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frapped USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981572$ 0.981572 $ 0.981572 24 ساعة مرتفع $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 عالية طوال الوقت $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -7.90% تغير السعر (7 أيام) -3.63%

معلومات سوق Frapped USDT (FUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: