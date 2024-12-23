احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $FRANK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $FRANK.

سعر Frankfrankfrank ($FRANK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 471.64K . يتم تحديث سعر $FRANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frankfrankfrank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.73K - تغيير سعر Frankfrankfrank خلال اليوم هو +2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Frankfrankfrank ($FRANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.82% 30 يوم $ 0 -38.08% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frankfrankfrank ($FRANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frankfrankfrank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00372414$ 0.00372414 $ 0.00372414 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +2.82% تغير السعر (7 أيام) -59.88%

معلومات سوق Frankfrankfrank ($FRANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: