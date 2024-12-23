سعر Frankfrankfrank ($FRANK)
سعر Frankfrankfrank ($FRANK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 471.64K. يتم تحديث سعر $FRANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frankfrankfrank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.73K
- تغيير سعر Frankfrankfrank خلال اليوم هو +2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frankfrankfrank مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.82%
|30 يوم
|$ 0
|-38.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frankfrankfrank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.77%
+2.82%
-59.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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