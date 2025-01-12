سعر FrankenFrog (FFROG)
سعر FrankenFrog (FFROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.76K. يتم تحديث سعر FFROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FrankenFrog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.94
- تغيير سعر FrankenFrog خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.70M
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خلال اليوم، كان سعر FrankenFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FrankenFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FrankenFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FrankenFrog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.00%
|30 يوم
|$ 0
|-14.57%
|60 يوم
|$ 0
|-98.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FrankenFrog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-1.00%
-13.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!
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