سعر Frank Ocean اليوم

السعر المباشر لمشروع Frank Ocean (FRANK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRANK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRANK.

يحتل Frank Ocean حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,520.77، مع عرض متداول قدره 961.37M FRANK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRANK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00148586، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRANK بمقدار +1.88% خلال الساعة الماضية و-34.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Frank Ocean (FRANK)

القيمة السوقية $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K إمداد دورة التداول 961.37M 961.37M 961.37M إجمالي العرض 961,372,220.574596 961,372,220.574596 961,372,220.574596

القيمة السوقية الحالية لـ Frank Ocean هي $ 17.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FRANK يبلغ 961.37M، مع إجمالي عرض 961372220.574596. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.52K.