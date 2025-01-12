سعر FRANCE REV FINANCE (FRF)
سعر FRANCE REV FINANCE (FRF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.10K. يتم تحديث سعر FRF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRANCE REV FINANCE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97
- تغيير سعر FRANCE REV FINANCE خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.53T
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خلال اليوم، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|+6.82%
|60 يوم
|$ 0
|+8.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRANCE REV FINANCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.25%
-1.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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