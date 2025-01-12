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سعر FRANCE REV FINANCE (FRF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.10K . يتم تحديث سعر FRF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FRANCE REV FINANCE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97 - تغيير سعر FRANCE REV FINANCE خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.53T

أداء سعر FRANCE REV FINANCE (FRF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FRANCE REV FINANCE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.25% 30 يوم $ 0 +6.82% 60 يوم $ 0 +8.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FRANCE REV FINANCE (FRF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FRANCE REV FINANCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -1.78%

معلومات سوق FRANCE REV FINANCE (FRF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: