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سعر France Coin (FRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.76K . يتم تحديث سعر FRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق France Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.61 - تغيير سعر France Coin خلال اليوم هو -3.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 746.52M

أداء سعر France Coin (FRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر France Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر France Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر France Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر France Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.27% 30 يوم $ 0 -25.01% 60 يوم $ 0 -49.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر France Coin (FRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر France Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00840597$ 0.00840597 $ 0.00840597 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -3.27% تغير السعر (7 أيام) -7.88%

معلومات سوق France Coin (FRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: