سعر Frame Token (FRAME)
سعر Frame Token (FRAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frame Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 606.69
- تغيير سعر Frame Token خلال اليوم هو -3.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.86%
|30 يوم
|$ 0
|-45.30%
|60 يوم
|$ 0
|-8.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frame Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-3.86%
+8.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An ERC-20 token built to support builders and the community on the social network Farcaster. $FRAME was created to display how far you can go with simple technology like embeds on a website!
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