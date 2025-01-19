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سعر Frame Token (FRAME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FRAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frame Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 606.69 - تغيير سعر Frame Token خلال اليوم هو -3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Frame Token (FRAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frame Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.86% 30 يوم $ 0 -45.30% 60 يوم $ 0 -8.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frame Token (FRAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frame Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -3.86% تغير السعر (7 أيام) +8.22%

معلومات سوق Frame Token (FRAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: