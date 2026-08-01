سعر Fragmetric اليوم

السعر المباشر لمشروع Fragmetric (FRAG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23,06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRAG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRAG.

يحتل Fragmetric حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42.835، مع عرض متداول قدره 202,00M FRAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRAG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,170403، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRAG بمقدار +%0,02 خلال الساعة الماضية و-%69,95 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55,71.

معلومات سوق Fragmetric (FRAG)

القيمة السوقية $ 42,84K$ 42,84K $ 42,84K الحجم (24 ساعة) $ 55,71$ 55,71 $ 55,71 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 212,05K$ 212,05K $ 212,05K إمداد دورة التداول 202,00M 202,00M 202,00M إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Fragmetric هي $ 42,84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55,71. العرض المتداول لـ FRAG يبلغ 202,00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212,05K.