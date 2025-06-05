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سعر FRAGMA (FRAGMA) المباشر لليوم هو USD 0.00660952 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 661.13K . يتم تحديث سعر FRAGMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FRAGMA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FRAGMA خلال اليوم هو +16.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر FRAGMA (FRAGMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ +0.00092885 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00092885 +16.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FRAGMA (FRAGMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FRAGMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00560946$ 0.00560946 $ 0.00560946 24 ساعة مرتفع $ 0.00662053$ 0.00662053 $ 0.00662053 عالية طوال الوقت $ 0.01094455$ 0.01094455 $ 0.01094455 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +16.35% تغير السعر (7 أيام) +4.14%

معلومات سوق FRAGMA (FRAGMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: