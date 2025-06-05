سعر FRAGMA (FRAGMA)
سعر FRAGMA (FRAGMA) المباشر لليوم هو USD 0.00660952. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 661.13K. يتم تحديث سعر FRAGMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRAGMA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FRAGMA خلال اليوم هو +16.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ +0.00092885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRAGMA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00092885
|+16.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRAGMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+16.35%
+4.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.
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