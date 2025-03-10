سعر FRACTRADE (FRAC)
سعر FRACTRADE (FRAC) المباشر لليوم هو USD 0.171785. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRACTRADE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر FRACTRADE خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FRACTRADE مقابل USD هو $ +0.00144451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRACTRADE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRACTRADE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRACTRADE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00144451
|+0.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRACTRADE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.39%
+0.85%
-6.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FRACTRADE is a platform for creating and managing AI trading agents on Hyperliquid and the HyperEVM. It offers various agents for risk management, copy trading, sniping, whale transaction monitoring, and backtesting. Additionally, it includes a marketplace where anyone can build and publish their own AI agents. FRACTRADE connects directly to your Hyperliquid account, allowing you to use AI agents for specific tasks or combine them into complex trading strategies. You can enhance manual trading or let agents fully automate your trades. FRACTRADE cannot withdraw funds from your wallets and is designed with a strong focus on security and privacy.
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