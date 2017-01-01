توكنوميكس Fractal (FCL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fractal (FCL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fractal (FCL) Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks الموقع الرسمي: https://web.fractal.id/ اشتر FCL الآن!

توكنوميكس Fractal (FCL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fractal (FCL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 197.60K $ 197.60K $ 197.60K إجمالي العرض: $ 243.14M $ 243.14M $ 243.14M العرض المتداول: $ 122.57M $ 122.57M $ 122.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 391.97K $ 391.97K $ 391.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00110609 $ 0.00110609 $ 0.00110609 السعر الحالي: $ 0.00161215 $ 0.00161215 $ 0.00161215 معرفة المزيد عن سعر Fractal (FCL)

توكنوميكس Fractal (FCL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fractal (FCL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FCL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FCL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FCL، استكشف السعر المباشر لتوكن FCL!

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