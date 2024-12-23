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سعر Fractal (FRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.17M . يتم تحديث سعر FRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fractal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.35K - تغيير سعر Fractal خلال اليوم هو +2.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.59B

أداء سعر Fractal (FRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.38% 30 يوم $ 0 +145.17% 60 يوم $ 0 +70.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fractal (FRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fractal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.100421$ 0.100421 $ 0.100421 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) +2.38% تغير السعر (7 أيام) -13.64%

معلومات سوق Fractal (FRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: