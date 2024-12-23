سعر Fractal (FRA)
سعر Fractal (FRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.17M. يتم تحديث سعر FRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fractal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.35K
- تغيير سعر Fractal خلال اليوم هو +2.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.59B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FRA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FRA.
خلال اليوم، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fractal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.38%
|30 يوم
|$ 0
|+145.17%
|60 يوم
|$ 0
|+70.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fractal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
+2.38%
-13.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Findora is a public blockchain with programmable privacy. Originally conceptualized as a university cryptography research project in 2017, and finally launched to the public in 2021, Findora utilizes the latest breakthroughs in zero-knowledge proofs and multi-party computation, to allow users transactional privacy with selective auditability. For more information, please visit https://findora.org/
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FRA إلى AUD
A$--
|1 FRA إلى GBP
￡--
|1 FRA إلى EUR
€--
|1 FRA إلى USD
$--
|1 FRA إلى MYR
RM--
|1 FRA إلى TRY
₺--
|1 FRA إلى JPY
¥--
|1 FRA إلى RUB
₽--
|1 FRA إلى INR
₹--
|1 FRA إلى IDR
Rp--
|1 FRA إلى PHP
₱--
|1 FRA إلى EGP
￡E.--
|1 FRA إلى BRL
R$--
|1 FRA إلى CAD
C$--
|1 FRA إلى BDT
৳--
|1 FRA إلى NGN
₦--
|1 FRA إلى UAH
₴--
|1 FRA إلى VES
Bs--
|1 FRA إلى PKR
Rs--
|1 FRA إلى KZT
₸--
|1 FRA إلى THB
฿--
|1 FRA إلى TWD
NT$--
|1 FRA إلى CHF
Fr--
|1 FRA إلى HKD
HK$--
|1 FRA إلى MAD
.د.م--