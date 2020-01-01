توكنوميكس FPI Bank (FPIBANK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FPI Bank (FPIBANK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FPI Bank (FPIBANK) It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. الموقع الرسمي: https://fpibank.com/ الوثيقة البيضاء: https://fpibank.com/#whitepaper اشتر FPIBANK الآن!

توكنوميكس FPI Bank (FPIBANK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FPI Bank (FPIBANK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M إجمالي العرض: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M العرض المتداول: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00207126 $ 0.00207126 $ 0.00207126 السعر الحالي: $ 0.00210972 $ 0.00210972 $ 0.00210972 معرفة المزيد عن سعر FPI Bank (FPIBANK)

توكنوميكس FPI Bank (FPIBANK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FPI Bank (FPIBANK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FPIBANK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FPIBANK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FPIBANK، استكشف السعر المباشر لتوكن FPIBANK!

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