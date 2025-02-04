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سعر FPI Bank (FPIBANK) المباشر لليوم هو USD 0.01700434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.86M . يتم تحديث سعر FPIBANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FPI Bank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10M - تغيير سعر FPI Bank خلال اليوم هو +14.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 630.15M

أداء سعر FPI Bank (FPIBANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ +0.00209278 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00209278 +14.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FPI Bank (FPIBANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FPI Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0064972$ 0.0064972 $ 0.0064972 24 ساعة مرتفع $ 0.01943186$ 0.01943186 $ 0.01943186 عالية طوال الوقت $ 0.01943186$ 0.01943186 $ 0.01943186 تغير السعر (1 ساعة) +1.75% تغير السعر (1يوم) +14.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق FPI Bank (FPIBANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: