سعر FPI Bank (FPIBANK)
سعر FPI Bank (FPIBANK) المباشر لليوم هو USD 0.01700434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.86M. يتم تحديث سعر FPIBANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FPI Bank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10M
- تغيير سعر FPI Bank خلال اليوم هو +14.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 630.15M
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خلال اليوم، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ +0.00209278 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FPI Bank مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00209278
|+14.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FPI Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.75%
+14.03%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.
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