سعر FOXXY (FOXXY)
سعر FOXXY (FOXXY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.44K. يتم تحديث سعر FOXXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FOXXY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.09
- تغيير سعر FOXXY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر FOXXY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOXXY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOXXY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOXXY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-6.60%
|60 يوم
|$ 0
|-9.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FOXXY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the World of $FOXXY, The Clever yet Playful Token on the Ethereum Blockchain! $FOXXY is a playful mix of dog and fox, combining the energy and loyalty of a dog with the cleverness and agility of a fox. With a total supply of 420.69 billion tokens and 0% transaction tax, Foxxy is here to bring fun and community-driven growth on the Ethereum blockchain. Zero Tax With $FOXXY you get what you pay for without giving anyone else a cut with 0% tax on every transaction. Meme Potential With its playful fox-dog theme and community-driven spirit, $FOXXY is poised to become the next viral sensation in the meme token world. Long Term Backed by a detailed roadmap and continuous development, $FOXXY is designed for sustainable growth, making it more than just a fleeting meme.
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