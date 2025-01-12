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سعر Foxx Of Linea (FOXX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.65K . يتم تحديث سعر FOXX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Foxx Of Linea الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 956.86 - تغيير سعر Foxx Of Linea خلال اليوم هو -9.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Foxx Of Linea (FOXX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Foxx Of Linea (FOXX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Foxx Of Linea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -9.61% تغير السعر (7 أيام) -30.75%

معلومات سوق Foxx Of Linea (FOXX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: