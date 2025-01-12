سعر Foxx Of Linea (FOXX)
سعر Foxx Of Linea (FOXX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.65K. يتم تحديث سعر FOXX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Foxx Of Linea الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 956.86
- تغيير سعر Foxx Of Linea خلال اليوم هو -9.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Foxx Of Linea مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Foxx Of Linea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-9.61%
-30.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin on Linea aiming to be the real OG Foxx of Linea. Meanwhile we will also have a 5000-items NFT collection which we will have a point based platform which will whitelist holders based on days and amount of tokens they held during the time. We aimed to be top Memecoin on Linea ecosystem that we can have great partnerships with all top projects on Linea. Currently having a good connection with Nile, Mendi and eFrogs on Linea, we assume to be the next huge Linea project.
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