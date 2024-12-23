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سعر FoxPool (FOX2) المباشر لليوم هو USD 0.00172658 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر FOX2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FoxPool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53 - تغيير سعر FoxPool خلال اليوم هو +4.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B

أداء سعر FoxPool (FOX2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ -0.0000449143 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.06% 30 يوم $ -0.0000449143 -2.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FoxPool (FOX2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FoxPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00165668$ 0.00165668 $ 0.00165668 24 ساعة مرتفع $ 0.00173002$ 0.00173002 $ 0.00173002 عالية طوال الوقت $ 0.00751401$ 0.00751401 $ 0.00751401 تغير السعر (1 ساعة) +3.93% تغير السعر (1يوم) +4.06% تغير السعر (7 أيام) -31.23%

معلومات سوق FoxPool (FOX2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: