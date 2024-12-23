سعر FoxPool (FOX2)
سعر FoxPool (FOX2) المباشر لليوم هو USD 0.00172658. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر FOX2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FoxPool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53
- تغيير سعر FoxPool خلال اليوم هو +4.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FOX2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FOX2.
خلال اليوم، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ -0.0000449143 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FoxPool مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.06%
|30 يوم
|$ -0.0000449143
|-2.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FoxPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.93%
+4.06%
-31.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is FoxPool and how do I use it? FoxPool is the world's first BTC mining pool to introduce the concept of a native platform token. It aims to provide miners and investors with an efficient, transparent, and secure mining platform through innovative incentive mechanisms and a decentralized governance model. With the rapid development of blockchain technology, cryptocurrency mining has become a popular activity globally. However, existing mining pool services often lack effective incentive mechanisms and transparency, resulting in inadequate protection of the interests of miners and investors. The emergence of FoxPool is aimed at addressing these issues and providing a completely new mining experience.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FOX2 إلى AUD
A$0.0027452622
|1 FOX2 إلى GBP
￡0.0013639982
|1 FOX2 إلى EUR
€0.001640251
|1 FOX2 إلى USD
$0.00172658
|1 FOX2 إلى MYR
RM0.00776961
|1 FOX2 إلى TRY
₺0.0607583502
|1 FOX2 إلى JPY
¥0.2701061752
|1 FOX2 إلى RUB
₽0.1774578924
|1 FOX2 إلى INR
₹0.1466557052
|1 FOX2 إلى IDR
Rp27.8480606174
|1 FOX2 إلى PHP
₱0.1015919672
|1 FOX2 إلى EGP
￡E.0.0878483904
|1 FOX2 إلى BRL
R$0.0104976064
|1 FOX2 إلى CAD
C$0.0024690094
|1 FOX2 إلى BDT
৳0.2054802858
|1 FOX2 إلى NGN
₦2.6727113084
|1 FOX2 إلى UAH
₴0.0721192466
|1 FOX2 إلى VES
Bs0.08805558
|1 FOX2 إلى PKR
Rs0.4786597734
|1 FOX2 إلى KZT
₸0.9030186058
|1 FOX2 إلى THB
฿0.0590145044
|1 FOX2 إلى TWD
NT$0.0563383054
|1 FOX2 إلى CHF
Fr0.0015366562
|1 FOX2 إلى HKD
HK$0.0134155266
|1 FOX2 إلى MAD
.د.م0.0173003316