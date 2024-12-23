سعر FoxGirl (FOXGIRL)
سعر FoxGirl (FOXGIRL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.21K. يتم تحديث سعر FOXGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FoxGirl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.65
- تغيير سعر FoxGirl خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00T
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خلال اليوم، كان سعر FoxGirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FoxGirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FoxGirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FoxGirl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-18.41%
|60 يوم
|$ 0
|-11.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FoxGirl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.07%
-7.79%
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