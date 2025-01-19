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سعر Fox Europe (FOXE) المباشر لليوم هو USD 0.00302546 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOXE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fox Europe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.48 - تغيير سعر Fox Europe خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fox Europe (FOXE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fox Europe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fox Europe مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fox Europe مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fox Europe مقابل USD هو $ -0.003261647390241096 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ -0.003261647390241096 -51.87%

تحليل سعر Fox Europe (FOXE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fox Europe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.112288$ 0.112288 $ 0.112288 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Fox Europe (FOXE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: