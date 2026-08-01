سعر Fox Bets AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Fox Bets AI (FOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOX.

يحتل Fox Bets AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,252.62، مع عرض متداول قدره 350.00M FOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00133299، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fox Bets AI (FOX)

القيمة السوقية $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K إمداد دورة التداول 350.00M 350.00M 350.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fox Bets AI هي $ 15.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOX يبلغ 350.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.58K.