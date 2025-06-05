سعر Fourth Star (FSTR)
سعر Fourth Star (FSTR) المباشر لليوم هو USD 0.0219078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.49K. يتم تحديث سعر FSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fourth Star الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Fourth Star خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.65M
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خلال اليوم، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ -0.0004046240797519 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ +0.0177618408 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004046240797519
|-1.81%
|30 يوم
|$ +0.0177618408
|+81.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fourth Star: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.81%
-50.88%
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