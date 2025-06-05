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سعر Fourth Star (FSTR) المباشر لليوم هو USD 0.0219078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 211.49K . يتم تحديث سعر FSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fourth Star الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Fourth Star خلال اليوم هو -1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.65M

أداء سعر Fourth Star (FSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ -0.0004046240797519 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ +0.0177618408 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fourth Star مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0004046240797519 -1.81% 30 يوم $ +0.0177618408 +81.08% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fourth Star (FSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fourth Star: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02040784$ 0.02040784 $ 0.02040784 24 ساعة مرتفع $ 0.02281049$ 0.02281049 $ 0.02281049 عالية طوال الوقت $ 0.090011$ 0.090011 $ 0.090011 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -50.88%

معلومات سوق Fourth Star (FSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: