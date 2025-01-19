سعر Fountain Protocol (FTP)
سعر Fountain Protocol (FTP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FTP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fountain Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Fountain Protocol خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fountain Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fountain Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fountain Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fountain Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|+2.49%
|60 يوم
|$ 0
|+25.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fountain Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.10%
+0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fountain Protocol is the first cross-chain lending platform powered by Oasis. The protocol enables users to experience high capital efficiency one-stop management of DeFi assets. Taking advantage of the extremely efficient and low-cost Oasis Network, Fountain Protocol establishes a multi-revenue protocol with a fund pool as the core and multiple application scenarios.
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