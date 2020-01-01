توكنوميكس Forty Two DAO Token (FTD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Forty Two DAO Token (FTD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Forty Two DAO Token (FTD) 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. الموقع الرسمي: https://42dao.org/ الوثيقة البيضاء: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper اشتر FTD الآن!

توكنوميكس Forty Two DAO Token (FTD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Forty Two DAO Token (FTD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.050474 $ 0.050474 $ 0.050474 السعر الحالي: $ 0.065757 $ 0.065757 $ 0.065757 معرفة المزيد عن سعر Forty Two DAO Token (FTD)

توكنوميكس Forty Two DAO Token (FTD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Forty Two DAO Token (FTD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FTD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FTD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FTD، استكشف السعر المباشر لتوكن FTD!

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