سعر Forty Two DAO Token (FTD)
سعر Forty Two DAO Token (FTD) المباشر لليوم هو USD 1.9. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.05M. يتم تحديث سعر FTD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forty Two DAO Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.70K
- تغيير سعر Forty Two DAO Token خلال اليوم هو -1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.10M
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خلال اليوم، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ -0.021503837327995 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ -0.9412603800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.021503837327995
|-1.12%
|30 يوم
|$ -0.9412603800
|-49.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forty Two DAO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-1.12%
-24.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.
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