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سعر Forty Two DAO Token (FTD) المباشر لليوم هو USD 1.9 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.05M . يتم تحديث سعر FTD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forty Two DAO Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.70K - تغيير سعر Forty Two DAO Token خلال اليوم هو -1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.10M

أداء سعر Forty Two DAO Token (FTD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ -0.021503837327995 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ -0.9412603800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forty Two DAO Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.021503837327995 -1.12% 30 يوم $ -0.9412603800 -49.54% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forty Two DAO Token (FTD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forty Two DAO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 24 ساعة مرتفع $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 عالية طوال الوقت $ 5.33$ 5.33 $ 5.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -1.12% تغير السعر (7 أيام) -24.32%

معلومات سوق Forty Two DAO Token (FTD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: