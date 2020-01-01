توكنوميكس FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) “Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 الموقع الرسمي: https://fftb.space اشتر FFTB الآن!

توكنوميكس FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 291.39K $ 291.39K $ 291.39K إجمالي العرض: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B العرض المتداول: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 291.39K $ 291.39K $ 291.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

توكنوميكس FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FFTB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FFTB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FFTB، استكشف السعر المباشر لتوكن FFTB!

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