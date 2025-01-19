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سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) المباشر لليوم هو USD 0.00000251 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FFTB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FORTUNE FAVOURS THE BRAVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62K - تغيير سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE خلال اليوم هو -11.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ -0.0000007679 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ -0.0000016489 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ -0.000003346383515440741 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.61% 30 يوم $ -0.0000007679 -30.59% 60 يوم $ -0.0000016489 -65.69% 90 يوم $ -0.000003346383515440741 -57.14%

تحليل سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000239$ 0.00000239 $ 0.00000239 24 ساعة مرتفع $ 0.00000284$ 0.00000284 $ 0.00000284 عالية طوال الوقت $ 0.00004707$ 0.00004707 $ 0.00004707 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -11.61% تغير السعر (7 أيام) +3.55%

معلومات سوق FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: