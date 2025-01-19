سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)
سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) المباشر لليوم هو USD 0.00000251. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FFTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FORTUNE FAVOURS THE BRAVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62K
- تغيير سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE خلال اليوم هو -11.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ -0.0000007679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ -0.0000016489 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE مقابل USD هو $ -0.000003346383515440741 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.61%
|30 يوم
|$ -0.0000007679
|-30.59%
|60 يوم
|$ -0.0000016489
|-65.69%
|90 يوم
|$ -0.000003346383515440741
|-57.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.60%
-11.61%
+3.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀
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A$0.0000040411
|1 FFTB إلى GBP
￡0.0000020582
|1 FFTB إلى EUR
€0.0000024347
|1 FFTB إلى USD
$0.00000251
|1 FFTB إلى MYR
RM0.000011295
|1 FFTB إلى TRY
₺0.0000889293
|1 FFTB إلى JPY
¥0.0003922377
|1 FFTB إلى RUB
₽0.0002572499
|1 FFTB إلى INR
₹0.0002173158
|1 FFTB إلى IDR
Rp0.0411475344
|1 FFTB إلى PHP
₱0.0001469605
|1 FFTB إلى EGP
￡E.0.000126504
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R$0.000015311
|1 FFTB إلى CAD
C$0.0000036144
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৳0.000304965
|1 FFTB إلى NGN
₦0.0039096513
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₴0.0001056961
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Bs0.00013554
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Rs0.0006997378
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₸0.0013322578
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฿0.0000863189
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NT$0.0000825539
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