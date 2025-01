ما هو FORTUNE FAVOURS THE BRAVE ( FFTB )

“Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀

المصدر FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) الموقع الرسمي