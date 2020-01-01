توكنوميكس Fortress Loans (FTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fortress Loans (FTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fortress Loans (FTS) Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution. الموقع الرسمي: https://fortress.loans/ اشتر FTS الآن!

توكنوميكس Fortress Loans (FTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fortress Loans (FTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 9.33M $ 9.33M $ 9.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.45K $ 21.45K $ 21.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.12 $ 14.12 $ 14.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00165818 $ 0.00165818 $ 0.00165818 السعر الحالي: $ 0.00214457 $ 0.00214457 $ 0.00214457 معرفة المزيد عن سعر Fortress Loans (FTS)

توكنوميكس Fortress Loans (FTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fortress Loans (FTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FTS، استكشف السعر المباشر لتوكن FTS!

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