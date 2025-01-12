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سعر Fortress Loans (FTS) المباشر لليوم هو USD 0.00257334 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.79K . يتم تحديث سعر FTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fortress Loans الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.23 - تغيير سعر Fortress Loans خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.86M

أداء سعر Fortress Loans (FTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fortress Loans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fortress Loans مقابل USD هو $ +0.0000054778 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fortress Loans مقابل USD هو $ +0.0001926466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fortress Loans مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000054778 +0.21% 60 يوم $ +0.0001926466 +7.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fortress Loans (FTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fortress Loans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 14.12$ 14.12 $ 14.12 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Fortress Loans (FTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: