سعر Fort Knox (FORTKNOX)
سعر Fort Knox (FORTKNOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.61K. يتم تحديث سعر FORTKNOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fort Knox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Fort Knox خلال اليوم هو -12.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.34%
|30 يوم
|$ 0
|-85.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fort Knox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-12.34%
-52.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection.
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