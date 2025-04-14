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سعر Fort Knox (FORTKNOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.61K . يتم تحديث سعر FORTKNOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fort Knox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Fort Knox خلال اليوم هو -12.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Fort Knox (FORTKNOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fort Knox مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.34% 30 يوم $ 0 -85.12% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fort Knox (FORTKNOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fort Knox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00477903$ 0.00477903 $ 0.00477903 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -12.34% تغير السعر (7 أيام) -52.78%

معلومات سوق Fort Knox (FORTKNOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: