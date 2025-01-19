احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FBG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FBG.

سعر Fort Block Games (FBG) المباشر لليوم هو USD 0.02663865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FBG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fort Block Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43K - تغيير سعر Fort Block Games خلال اليوم هو -4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fort Block Games (FBG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.00127827778468565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.0067479536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.0105310228 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.0289470289391993 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00127827778468565 -4.57% 30 يوم $ -0.0067479536 -25.33% 60 يوم $ -0.0105310228 -39.53% 90 يوم $ -0.0289470289391993 -52.07%

تحليل سعر Fort Block Games (FBG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fort Block Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02675681$ 0.02675681 $ 0.02675681 24 ساعة مرتفع $ 0.02832135$ 0.02832135 $ 0.02832135 عالية طوال الوقت $ 0.471237$ 0.471237 $ 0.471237 تغير السعر (1 ساعة) -1.92% تغير السعر (1يوم) -4.57% تغير السعر (7 أيام) -5.30%

معلومات سوق Fort Block Games (FBG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: