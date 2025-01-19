سعر Fort Block Games (FBG)
سعر Fort Block Games (FBG) المباشر لليوم هو USD 0.02663865. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FBG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fort Block Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43K
- تغيير سعر Fort Block Games خلال اليوم هو -4.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.00127827778468565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.0067479536 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.0105310228 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fort Block Games مقابل USD هو $ -0.0289470289391993 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00127827778468565
|-4.57%
|30 يوم
|$ -0.0067479536
|-25.33%
|60 يوم
|$ -0.0105310228
|-39.53%
|90 يوم
|$ -0.0289470289391993
|-52.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fort Block Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.92%
-4.57%
-5.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethereum Based GameFi project focusing on the Roblox, FortNite, and Unreal Engine 5 gaming models, offering revenue share to holders.
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